Проигрывая 0:2 на 86-й минуте, бельгийцы победили сборную Сенегала

В Сиэтле встречались сборные Бельгии и Сенегала. В дополнительное время победили бельгийцы 3:2.

На 10-й минуте "львы Теранги" едва не вышли вперед. Куртуа неудачно сыграл на выходе, пытаясь прервать прострел. Сарр с метра нанес удар, но попал в штангу. На 25-й минуте Мане навесил в центр вратарской. Опять неудачно сыграл Куртуа. Снова мяч после удара Сарра попал в штангу. Хабиб Диарра (Сандерленд) добил мяч в сетку 0:1.

Первый опасный момент бельгийцы создали на 44-й минуте. Де Брейне сделал передачу. Защитник блокировал удар Докю. Вратарь мяч поймал.

В первом тайме сборная Сенегала играла намного лучше.

В первом тайме на поле дважды выбегали фанаты. Они довольно ловко убегали от стюардов. Ехидный комментатор сказал "Пацаны бегают лучше, чем вся сборная Бельгии".

Второй тайм начался атаками сборной Сенегала. Мане оттянул на себя двоих защитников и сделал передачу в центр штрафной. Диарра пробил неточно.

Через минуту Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Лондон) удвоил преимущество сборной Сенегала 0:2.

На 78-й минуте бельгийцы могли забить. Лукебакио пробил издали. мяч пролетел рядом с "девяткой". На 86-й мнуте Морейра прострелил. Ромелу Лукаку исполнил сложный удар в дальний угол 1:2. Через 3 минуты Троссар навесил. Юри Тилеманс сравнял счет 2:2.

На пятой минуте, добавленнй к овертайму, Юри Тлеманс реализовал пенальти 3:2.