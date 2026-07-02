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Рекордный трансфер "Манчестер Сити": Эллиот Андерсон

Футбол
время публикации: 02 июля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 17:26
Рекордный трансфер "Манчестер Сити": Эллиот Андерсон
AP Photo/Butch Dill

"Манчестер Сити" объявил о договоренности с "Ноттингем Форест" о переходе Эллиота Андерсона.

В заявлении клуба о подробностях договоренности не говорится.

Британские СМИ пишут о рекордной сумме трансфера для британского фуболиста - 116 миллионов фунтов стерлингов.

Предыдущий рекорд - переход Джуда Беллингема в "Реал" (115 миллионов).

Официально новичок будет представлен после возвращения сборной Англии с чемпионата мира.

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