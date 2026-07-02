Рекордный трансфер "Манчестер Сити": Эллиот Андерсон
время публикации: 02 июля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 17:26
"Манчестер Сити" объявил о договоренности с "Ноттингем Форест" о переходе Эллиота Андерсона.
В заявлении клуба о подробностях договоренности не говорится.
Британские СМИ пишут о рекордной сумме трансфера для британского фуболиста - 116 миллионов фунтов стерлингов.
Предыдущий рекорд - переход Джуда Беллингема в "Реал" (115 миллионов).
Официально новичок будет представлен после возвращения сборной Англии с чемпионата мира.
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