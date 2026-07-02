Рекордный трансфер "Манчестер Сити": Эллиот Андерсон

"Манчестер Сити" объявил о договоренности с "Ноттингем Форест" о переходе Эллиота Андерсона.

В заявлении клуба о подробностях договоренности не говорится.

Британские СМИ пишут о рекордной сумме трансфера для британского фуболиста - 116 миллионов фунтов стерлингов.

Предыдущий рекорд - переход Джуда Беллингема в "Реал" (115 миллионов).

Официально новичок будет представлен после возвращения сборной Англии с чемпионата мира.