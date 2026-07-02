Известный румынский футболист погиб а результате несчастного случая

30 июня в результате несчастного случая погиб 43-летний румынский футболист Раду Маргинян, сообщают румынские СМИ.

Он погиб в результате падения с лестницы в принадлежащем ему спортивном комплексе MPA Pool в Араде.

Полузащитник выступал за клубы УТА (Арад), "Бихор" (Орадя), ЧФР (Клуж), "Глория" (Быстрица),

Раду Маргинян выступал за юношескую и молодежную сборную Румынии.