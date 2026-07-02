Известный румынский футболист погиб а результате несчастного случая
время публикации: 02 июля 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 16:40
30 июня в результате несчастного случая погиб 43-летний румынский футболист Раду Маргинян, сообщают румынские СМИ.
Он погиб в результате падения с лестницы в принадлежащем ему спортивном комплексе MPA Pool в Араде.
Полузащитник выступал за клубы УТА (Арад), "Бихор" (Орадя), ЧФР (Клуж), "Глория" (Быстрица),
Раду Маргинян выступал за юношескую и молодежную сборную Румынии.
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