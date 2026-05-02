Чемпионат Англии. Неудачный дебют Майкла Джексона. "Лидс" близок к спасению

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Лидс" победил "Бернли" 3:1.

"Бернли" уже вылетел в Чемпионшип и проводил первый матч под руководством Майкла Джексона, который будет руководить командой до конца сезона.

"Лидс" опережает "Тоттенхэм" на 9 очков и близок к сохранению места в Премьер-лиге.

"Лидс" забил не менее трех голов в восьмом матче чемпионата в этом сезоне - третье место по этому показателю в Премьер-Лиге. Лидирует "Манчестер Сити" (12 игр). На втором месте "Брентфорд" (9).