Результаты полуфинальных матчей Лиги Европы

Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы. "Ноттингем Форест" одолел "Астон Виллу" 1:0.

Брага (Португалия) - Фрайбург (Германия) 2:1

Победный гол Марио Дорджелес забил на второй минуте компенсированного времени.

Ноттингем Форест (Англия) - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0

Команда Унаи Эмери седьмой раз играла в полуфинале Лиги Европы.

Две недели назад команды сыграли вничью 1:1 в Премьер-лиге.

В этой игре вратари совершили по 4 сэйва.

На 71-й минуте Крис Вуд реализовал пенальти.