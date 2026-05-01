Результаты полуфинальных матчей Лиги Европы
время публикации: 01 мая 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 09:12
Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы. "Ноттингем Форест" одолел "Астон Виллу" 1:0.
Брага (Португалия) - Фрайбург (Германия) 2:1
Победный гол Марио Дорджелес забил на второй минуте компенсированного времени.
Ноттингем Форест (Англия) - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0
Команда Унаи Эмери седьмой раз играла в полуфинале Лиги Европы.
Две недели назад команды сыграли вничью 1:1 в Премьер-лиге.
В этой игре вратари совершили по 4 сэйва.
На 71-й минуте Крис Вуд реализовал пенальти.
