"Бавария" едва не проиграла аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Германии. "Бавария" едва не проиграла "Хайденхайму" 3:3.

Бавария - Хайденхайм 3:3

"Бавария" отыгралась на десятой минуте компенсированного времени.

"Хайденхайм" занимает последнее место, но еще не потерял шансы избежать прямого вылета. При удачном стечении обстоятельств, он может выйти в стыковые матчи.

Гости вели в счете 2:0 и 3:2.

Айнтрахт (Франкфурт) - Гамбург 1:2

"Орлы" ведут борьбу за место в еврокубках. "Гамбургу" уже ничего не надо. Место в середине турнирной таблицы гарантирует спокойный финиш чемпионата.

Хоффенхайм - Штутгарт 3:3

На 64-й минуте хозяева вели в счете 3:1.

Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов.

Унион (Берлин) - Кельн 2:2

На 73-й минуте "Кельн" вел в счете 2:0.

Обе команды близки к сохранению места в элитном дивизионе.

Вердер (Бремен) - Аугсбург 1:3

"Аугсбург" пытается попасть в зону еврокубков, "Вердер" - не вылететь из элиты.