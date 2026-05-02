"Бавария" едва не проиграла аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Германии. "Бавария" едва не проиграла "Хайденхайму" 3:3.
Бавария - Хайденхайм 3:3
"Бавария" отыгралась на десятой минуте компенсированного времени.
"Хайденхайм" занимает последнее место, но еще не потерял шансы избежать прямого вылета. При удачном стечении обстоятельств, он может выйти в стыковые матчи.
Гости вели в счете 2:0 и 3:2.
Айнтрахт (Франкфурт) - Гамбург 1:2
"Орлы" ведут борьбу за место в еврокубках. "Гамбургу" уже ничего не надо. Место в середине турнирной таблицы гарантирует спокойный финиш чемпионата.
Хоффенхайм - Штутгарт 3:3
На 64-й минуте хозяева вели в счете 3:1.
Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов.
Унион (Берлин) - Кельн 2:2
На 73-й минуте "Кельн" вел в счете 2:0.
Обе команды близки к сохранению места в элитном дивизионе.
Вердер (Бремен) - Аугсбург 1:3
"Аугсбург" пытается попасть в зону еврокубков, "Вердер" - не вылететь из элиты.