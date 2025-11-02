Достижения Люка Хьюза и Коннора Макдевида. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Лос-Анджелес" 4:1.

Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз 1:4

Несколько дней назад Якоб Маркстрем подписал двухлетний контракт с "Нью-Джерси". В этом матче он отразил 43 броска.

Две шайбы в меньшинстве забросил Доусон Мерсер.

Еврейский защитник "Дэвилз" Люк Хьюз сделал результативную передачу и набрал 100-е очко в 167 матчах.

Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэе Хоукс 3:2 (оверайм)

Победный гол на 63-й минуте овертайма забил Эван Бушар.

Коннор Макдевид сделал 3 результативных передачи. Это 138-я игра, в которой он набрал не менее 3 очков. Он вышел на второе место по количеству таких игр в истории "Ойлерз", обойдя Яри Курри (137).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 22 минуты 23 секунды. Показатель 0.

Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 (овертайм)

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи, в том числе одну в овертайме. Он набрал 379 очков и вышел на 4-е место среди защитников клуба по этому показателю.

Победный гол на 63-й минут е забил Уилл Кайлле.

Нападающий Каапо Какко дебютировал в этом сезоне за "Сиэтд". 10 игр он пропустил из-за травмы. Он пять сезонов играл за "Нью-Йорк Рейнджерс".