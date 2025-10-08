Умер советский и российский гандболист, чемпион мира

7 октября на 59-м году жизни умер известный советский и российский гандболист Андрей Антоневич, сообщают немецкие СМИ.

3 октября ему исполнилось 58 лет.

Он родился в Запорожье.

Андрей Антоневич выступал за ЗИИ, московский ЦСКА, немецкие клубы.

В составе сборной России чемпион мира 1993 года и черебряный призер чемпионата Европы 1994 года.

По окончании карьеры игрока Андрей Антоневич работал тренером в Германии