Умер советский и российский гандболист, чемпион мира
время публикации: 08 октября 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 11:41
7 октября на 59-м году жизни умер известный советский и российский гандболист Андрей Антоневич, сообщают немецкие СМИ.
3 октября ему исполнилось 58 лет.
Он родился в Запорожье.
Андрей Антоневич выступал за ЗИИ, московский ЦСКА, немецкие клубы.
В составе сборной России чемпион мира 1993 года и черебряный призер чемпионата Европы 1994 года.
По окончании карьеры игрока Андрей Антоневич работал тренером в Германии
