Гандбол. Юношеская сборная Израиля завоевала право выступить на чемпионате Европы
Юношеская сборная Израиля (спортсмены до 18 лет) завоевала право выступить на чемпионате Европы по гандболу.
Израильтяне победили сборную Литвы 33:32 и заняли второе место в группе Е, которая проводила матчи в Клайпеде.
Во всех трех матчах отборочного турнира Йонатан Пелах забил по 12 голов.
Во второй раз в юниорском чемпионате Европы примут участие 24 команды.
Турнир пройдет с 29 июля по 9 августа 2026 года.
