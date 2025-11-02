Гандбол. Юношеская сборная Израиля завоевала право выступить на чемпионате Европы

Юношеская сборная Израиля (спортсмены до 18 лет) завоевала право выступить на чемпионате Европы по гандболу.

Израильтяне победили сборную Литвы 33:32 и заняли второе место в группе Е, которая проводила матчи в Клайпеде.

Во всех трех матчах отборочного турнира Йонатан Пелах забил по 12 голов.

Во второй раз в юниорском чемпионате Европы примут участие 24 команды.

Турнир пройдет с 29 июля по 9 августа 2026 года.