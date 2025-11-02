Израильтянин Коневски завоевал два "золота" на соревнованиях по армрестлингу Swiss Open

Израильтянин Бариэль Коневски (житель Ашдода, 27 лет) занял два первых места (в категории до 85 кг по обеим рукам, среди любителей) на международных соревнованиях по армрестлингу Swiss Open 2025.

Состязания состоялись 31 октября в Бюлахе (кантон Цюрих, Швейцария). Участвовали более 50 рестлеров из более чем 20 стран мира: Израиль, США, Франция, Швейцария, Италия, Австралия, Хорватия, Германия, Дания, Испания, Чехия, Словения, Британия, Украина, Албания, Индия, Венгрия, Казахстан , Грузия, Молдова, Армения и др.