Спорт

Израильтянин Коневски завоевал два "золота" на соревнованиях по армрестлингу Swiss Open

время публикации: 02 ноября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 10:24
Израильтянин Коневски завоевал два "золота" на соревнованиях по армрестлингу Swiss Open
Кадр с церемонии награждения

Израильтянин Бариэль Коневски (житель Ашдода, 27 лет) занял два первых места (в категории до 85 кг по обеим рукам, среди любителей) на международных соревнованиях по армрестлингу Swiss Open 2025.

Состязания состоялись 31 октября в Бюлахе (кантон Цюрих, Швейцария). Участвовали более 50 рестлеров из более чем 20 стран мира: Израиль, США, Франция, Швейцария, Италия, Австралия, Хорватия, Германия, Дания, Испания, Чехия, Словения, Британия, Украина, Албания, Индия, Венгрия, Казахстан , Грузия, Молдова, Армения и др.

