"Челси" победил в дерби. "Астон Вилла" проиграла "Ливерпулю". Салах повторил рекорд Руни

В матче десятого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях обыграл "Тоттенхэм" 1:0.

Тоттенхэм (Лондон) - Челси (Лондон) 0:1

Хозяева за весь матч нанесли один точный удар (всего 3).

Счет мог быть намного крупнее, но с реализацией у "синих" очевидные проблемы.

Победный гол на 34-й минуте забил Жоау Педро.

Ливерпуль - Астон Вилла (Бирмингем) 2:0

"Ливерпуль" прервал серию из 4 поражений в чемпионате.

На 45-й минуте Мохамед Салах открыл счет и повторил рекорд Уэйна Руни по количеству результативных действий за один клуб (276 - 188 голов и 88 результативных передач).