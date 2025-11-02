"Челси" победил в дерби. "Астон Вилла" проиграла "Ливерпулю". Салах повторил рекорд Руни
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:55
В матче десятого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях обыграл "Тоттенхэм" 1:0.
Тоттенхэм (Лондон) - Челси (Лондон) 0:1
Хозяева за весь матч нанесли один точный удар (всего 3).
Счет мог быть намного крупнее, но с реализацией у "синих" очевидные проблемы.
Победный гол на 34-й минуте забил Жоау Педро.
Ливерпуль - Астон Вилла (Бирмингем) 2:0
"Ливерпуль" прервал серию из 4 поражений в чемпионате.
На 45-й минуте Мохамед Салах открыл счет и повторил рекорд Уэйна Руни по количеству результативных действий за один клуб (276 - 188 голов и 88 результативных передач).
