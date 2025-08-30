Российский боец ММА устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале
время публикации: 30 августа 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 17:10
Российский боец ММА Велимурад Алхасов устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале, сообщает "Спорт-экспресс".
В торговом центре "Этажи" произошел конфликт между двумя мужчинами. Один достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.
В инциденте никто не пострадал.
Стрелял чемпион мира по боевому самбо 2016 года Велимурад Алхазов. По его мнению, мужчина "излишне заинтересовано" посмотрел на его жену.
Велимурад Алхасов выступал в в промоушенах ACB и Brave CF в наилегчайшем весе. В 9 боях он одержал 8 побед. Последний бой провел летом 2023 года.
