Российский боец ММА устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале

Российский боец ММА Велимурад Алхасов устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале, сообщает "Спорт-экспресс".

В торговом центре "Этажи" произошел конфликт между двумя мужчинами. Один достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

В инциденте никто не пострадал.

Стрелял чемпион мира по боевому самбо 2016 года Велимурад Алхазов. По его мнению, мужчина "излишне заинтересовано" посмотрел на его жену.

Велимурад Алхасов выступал в в промоушенах ACB и Brave CF в наилегчайшем весе. В 9 боях он одержал 8 побед. Последний бой провел летом 2023 года.