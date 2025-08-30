x
30 августа 2025
Спорт

Чемпионат Англии. "Челси" победил в дерби

Футбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 16:57
Гол Жоау Педру
AP Photo/Ian Walton

В стартовом матче третьего тура чемпионата Англии "Челси" победил "Фулхэм" 2:0.

"Синие" грамотно отыграли в обороне, позволив "дачникам" нанести всего три точных удара.

Первый опасный момент создал "Фулхэм". На 8-й минуте Андерсен нанес удар слету, но в ворота не попал.

На 13-й минуте форвард "Челси" Лиам Делап получил травму и был заменен.

На 21-й минуте "Фулхэм" забил. Гол Кинга не засчитан из-за фола в атаке.

Счет был открыт на 9-й минуте, добавленной к первому тайму. После подачи углового Жоау Педру отправил мяч в сетку 1:0.

На 56-й минут е Энцо Фернандес реализовал пенальти 2:0.

Лено несколько раз выручил "дачников" после опасных ударв Чалобы и Жоау Педру.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
