Юношеская сборная Израиля по баскетболу выиграла групповой этап чемпионата Европы

Юношеская сборная Израиля по баскетболу среди игроков до 18 лет завершила групповой этап чемпионата Европы в Италии без поражений. В заключительном матче группы А израильтяне победили Австрию со счетом 84:80 и заняли первое место с результатом 3:0.

Самым результативным игроком израильской команды стал Давид Мусис, набравший 21 очко и сделавший девять подборов. Авив Аронов записал на свой счет 19 очков, Лиор Хершко и Орен Трошкин – по 12.

Ранее команда Надава Зильберштейна обыграла Грецию – 93:84 в овертайме – и Францию – 91:77. В матче с греками Израиль отыграл девятиочковое отставание за последние полторы минуты основного времени.

В 1/8 финала израильтяне встретятся со сборной Дании. Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале со Словенией или Латвией. По итогам турнира пять лучших европейских сборных получат путевки на чемпионат мира среди игроков до 19 лет, который состоится в 2027 году в Чехии.