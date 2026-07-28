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Юношеская сборная Израиля по баскетболу выиграла групповой этап чемпионата Европы

Баскетбол
время публикации: 28 июля 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 07:05
Юношеская сборная Израиля по баскетболу выиграла групповой этап чемпионата Европы
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Юношеская сборная Израиля по баскетболу выиграла групповой этап чемпионата Европы
AP Photo/Jae C. Hong

Юношеская сборная Израиля по баскетболу среди игроков до 18 лет завершила групповой этап чемпионата Европы в Италии без поражений. В заключительном матче группы А израильтяне победили Австрию со счетом 84:80 и заняли первое место с результатом 3:0.

Самым результативным игроком израильской команды стал Давид Мусис, набравший 21 очко и сделавший девять подборов. Авив Аронов записал на свой счет 19 очков, Лиор Хершко и Орен Трошкин – по 12.

Ранее команда Надава Зильберштейна обыграла Грецию – 93:84 в овертайме – и Францию – 91:77. В матче с греками Израиль отыграл девятиочковое отставание за последние полторы минуты основного времени.

В 1/8 финала израильтяне встретятся со сборной Дании. Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале со Словенией или Латвией. По итогам турнира пять лучших европейских сборных получат путевки на чемпионат мира среди игроков до 19 лет, который состоится в 2027 году в Чехии.

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