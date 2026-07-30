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"Апоэль" Беэр-Шева вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Футбол
время публикации: 30 июля 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 10:23
"Апоэль" Беэр-Шева вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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"Апоэль" Беэр-Шева вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
Danny Maron/Flash90

"Апоэль" Беэр-Шева победил исландский "Викингур" со счетом 2:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап турнира.

После нулевой первой половины встречи счет на 65-й минуте открыл Захи Ахмад, головой замкнувший передачу Гая Мизрахи. На 80-й минуте Амир Ганах забил второй мяч после паса Кингса Кангвы.

Первый матч в Исландии завершился поражением израильского клуба со счетом 1:2. По сумме двух встреч "Апоэль" победил 3:2.

В третьем квалификационном раунде чемпионы Израиля встретятся с белградской "Црвеной Звездой". Выход в этот этап гарантировал команде участие как минимум в общем этапе Лиги конференций.

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