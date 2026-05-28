Чемпионат мира по хоккею. Перед началом четвертьфиналов фаворитом считаются канадцы
время публикации: 28 мая 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 13:47
Сегодня в Швейцарии состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею.
Четвертьфинальные пары:
Канада - США
Финляндия - Чехия
Норвегия - Латвия
Швейцария - Швеция.
По мнению экспертов и букмекеров, фаворитом турнира остается сборная Канады.
Действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы американцы на шестом месте (ниже только сборные Норвегии и Латвии).
В тройку фаворитов входят команды Швейцарии и Финляндии.
