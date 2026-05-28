Чемпионат мира по хоккею. Перед началом четвертьфиналов фаворитом считаются канадцы

Сегодня в Швейцарии состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею.

Четвертьфинальные пары:

Канада - США

Финляндия - Чехия

Норвегия - Латвия

Швейцария - Швеция.

По мнению экспертов и букмекеров, фаворитом турнира остается сборная Канады.

Действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы американцы на шестом месте (ниже только сборные Норвегии и Латвии).

В тройку фаворитов входят команды Швейцарии и Финляндии.