x
28 мая 2026
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 14:24
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Перед началом четвертьфиналов фаворитом считаются канадцы

Хоккей
Рейтинги
время публикации: 28 мая 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 13:47
Чемпионат мира по хоккею. Перед началом четвертьфиналов фаворитом считаются канадцы
AP Photo/Carolyn Kaster

Сегодня в Швейцарии состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею.

Четвертьфинальные пары:

Канада - США

Финляндия - Чехия

Норвегия - Латвия

Швейцария - Швеция.

По мнению экспертов и букмекеров, фаворитом турнира остается сборная Канады.

Действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы американцы на шестом месте (ниже только сборные Норвегии и Латвии).

В тройку фаворитов входят команды Швейцарии и Финляндии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

НХЛ. "Каролина" разгромила "Монреаль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Датчане сохранили место в элите