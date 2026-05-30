Финал Лиги чемпионов. Пингвины предсказали победу "Арсенала"
время публикации: 30 мая 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 08:24
Сегодня в Будапеште состоится финальный матч Лиги чемпионов.
Эксперты и букмекеры считают фаворитом финала "Пари Сен-Жермен".
В 2025 году парижане дважды обыграли "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов.
В зоопарке города Ньиредьхаза, Венгрия, пингвин выбрал конверт с надписью "Арсенал", предсказав победу англичан.
Видео опубликовано в интернете.
