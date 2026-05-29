Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Аргентины
Лионель Скалони назвал состав сборной Аргентины для участия в матчах чемпионата мира.
Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Бирмингем, Англия), Херонимо Рульи ("Марсель", Франция), Хуан Муссо ("Атлетико", Мадрид, Испания).
Защитники: Науэль Молина ("Атлетико", Мадрид, Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Лссабон, Португалия), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Лондон, Англия), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гонсало Монтиэль ("Ривер Плейт"), Факундо Медина, Леонардо Балерди (оба — "Марсель", Франция).
Полузащитники: Валентин Барко ("Страсбур", Франция), Джовани Ло Чельсо ("Бетис", Севилья, Испания), Леандро Паредес ("Бока Хуниорс"), Родриго Де Пауль ("Интер Майами", США), Энцо Фернандес ("Челси", Лондон, Англия), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль", Англия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Леверкузен, Германия).
Нападающие: Нико Пас ("Комо", Италия), Хосе Мануэль Лопес ("Палмейрас", Бразилия), Лионель Месси ("Интер Майами", США), Лаутаро Мартинес ("Интер", Милан, Италия), Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес, Тьяго Альмада, Хулиан Альварес (все — "Атлетико", Мадрид, Испания).