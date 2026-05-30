Украинская федерация гимнастики начала кампанию протеста "Закрой глаза и уши"

В Варне проходит чемпионат Европы по художественной гимнастики.

Украинская юниорка София Краинська завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой.

Во время церемонии награждения (чемпионкой стала россиянка Яна Заикина) София закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России.

Украинская федерация гимнастики поддержала спортсменку и объявила о запуске глобальной цифровой кампании "Закрой свои глаза и уши", направленной против допуска российских и белорусских спортсменов.

В заявлении федерации говорится: "Эта кампания является данью памяти о страшной цене этой неспровоцированной войны. По кулуарным административным решениям, формальным протоколам и бюрократическим процедурам мир часто забывает о настоящей трагедии. Сотни украинских спортсменов и тренеров погибли, так и не получив шанса снова выйти на старт. Тысячи спортивных школ разрушены дотла, а миллионы детей потеряли свои мечты. Этот флешмоб посвящен памяти жертв и слез украинцев, которые невозможно скрыть, стереть или проигнорировать.

УФГ убеждена, что человеческие жизни и этические ценности должны всегда стоять выше любых административных регламентов или компромиссов".