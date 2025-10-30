Швейцарский суд отклонил ходатайство Камилы Валиевой
Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.
Валиева подавала ходатайство в отношении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.
Юристы спортсменки утверждали, что WADA скрыло аргументы, которые могли повлиять на решение Спортивного арбитража.
Камила Валиева попалась на употреблении допинга. Она была дисквалифицирована на 4 года. Срок дисквалификации заканчивается 25 декабря 2025 года.
