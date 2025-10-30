x
30 октября 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 15:35
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Швейцарский суд отклонил ходатайство Камилы Валиевой

Фигурное катание
время публикации: 30 октября 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 14:16
Швейцарский суд отклонил ходатайство Камилы Валиевой
AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

Валиева подавала ходатайство в отношении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

Юристы спортсменки утверждали, что WADA скрыло аргументы, которые могли повлиять на решение Спортивного арбитража.

Камила Валиева попалась на употреблении допинга. Она была дисквалифицирована на 4 года. Срок дисквалификации заканчивается 25 декабря 2025 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 октября 2024

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 марта 2024

Умерла тренер Камилы Валиевой и Ильи Авербуха
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2024

Перераспределение олимпийских медалей после "дела Валиевой"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2024

CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года