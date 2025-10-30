"Ливерпуль" вылетел. Результаты матчей Кубка английской лиги
Состоялись матчи 1/8 финала английского Кубка лиги. "Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас" 0:3.
В четвертьфинал вышли "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл".
Арсенал (Лондон) - Брайтон энд Хоув 2:0
Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 0:3
В 4 матчах против "Кристал Пэлас" в 2025 году "Ливерпуль" трижды проиграл (oдин раз в серии пенальти) и один раз сыграл вничью.
Два гола забил Исмаила Сарр. Один - Йереми Пино (приобретен у "Вильярреала" 29 августа за 30 миллионов евро).
На 79-й минуте при счете 0:2 "Ливерпуль" остался в меньшинстве. Удален 18-летний Амара Налло.
Суонси - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон - Челси (Лондон) 3:4
После первого тайма лондонцы ывели в счете 3:0.
На 86-й минуте при счете 2:3 "Челси" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Лайам Делап (4 июня приобретен у "Ипсвича" за 35.5 миллионов евро).
Ньюкасл - Тоттенхэм (Лондон) 2:0