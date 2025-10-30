x
30 октября 2025
Спорт

"Ливерпуль" вылетел. Результаты матчей Кубка английской лиги

Футбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 13:56
"Ливерпуль" вылетел. Результаты матчей Кубка английской лиги
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи 1/8 финала английского Кубка лиги. "Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас" 0:3.

В четвертьфинал вышли "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл".

Арсенал (Лондон) - Брайтон энд Хоув 2:0

Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 0:3

В 4 матчах против "Кристал Пэлас" в 2025 году "Ливерпуль" трижды проиграл (oдин раз в серии пенальти) и один раз сыграл вничью.

Два гола забил Исмаила Сарр. Один - Йереми Пино (приобретен у "Вильярреала" 29 августа за 30 миллионов евро).

На 79-й минуте при счете 0:2 "Ливерпуль" остался в меньшинстве. Удален 18-летний Амара Налло.

Суонси - Манчестер Сити 1:3

Вулверхэмптон - Челси (Лондон) 3:4

После первого тайма лондонцы ывели в счете 3:0.

На 86-й минуте при счете 2:3 "Челси" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Лайам Делап (4 июня приобретен у "Ипсвича" за 35.5 миллионов евро).

Ньюкасл - Тоттенхэм (Лондон) 2:0

