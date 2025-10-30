НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" победил "Юту"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трейл Блэйзерс" в гостях одолел "Юту Джаз"136:134.

Джру Холидей набрал 27 очков и сделал 8 передач. Он забросил 4 штрафных в конце матча и помог "Портленду" победить.

Израильский форвард гостей Дени Авдия набрал 19 очков, сделал 9 подборов и 5 передач.

Лидер "Юты" Лаури Маркканен набрал 32 очка и сделал 5 подборов.

После трех четвертей 117:98 в пользу гостей. За 8 секунд док конца матча счет был 133:134.