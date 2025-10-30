ПСЖ не смог обыграть "Лорьян". Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Франции. Лидирует ПСЖ, набравший 21 очко.

20 очков у "Монако".

По 19 очков у "Марселя". "Страсбура", "Лиона" и "Ланса".

Гавр - Брест 1:0

Впрвые с марта "Гавр" выиграл два матча чемпионата подряд.

Победный гол на 73-й минуте забил Аруна Санганте.

Лорьян - ПСЖ 1:1

У парижан огромное преимущество (78% владения мячом, 15:5 по удаврам, 8:2 по точным ударам, 8:0 по угловым).

Команды обменялись голами в начале второго тайма.

Мец - Ланс 2:0

"Ланс" упустил шанс стать единоличным лидером.

На 87-й минуте счет был 0:0. Оба гола забил Готье Эн. После этого он получил вторую желтую карточку.

Ницца - Лилль 2:0

"Ницца" победила "Лилль" впервые с января 2023 года.

Бывший форвард "Монако" Софьян Диоп забил в пятой игре подряд.

Марсель - Анже 2:2

Прервалась серия из 9 домашних побед провансальцев.

Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Гол забил Усман Камара.

Нант - Монако 3:5

Париж - Лион 3:3

На 65-й минуте гости вели в счете 3:0.

Затем команды остались в неполных составах и парижане сумели отыграться на 84-й минуте.

Страсбур - Осер 3:0

Тулуза - Ренн 2:2

На 58-й минуте гости вели в счете 2:0.