ПСЖ не смог обыграть "Лорьян". Результаты матчей чемпионата Франции
Состоялись матчи десятого тура чемпионата Франции. Лидирует ПСЖ, набравший 21 очко.
20 очков у "Монако".
По 19 очков у "Марселя". "Страсбура", "Лиона" и "Ланса".
Гавр - Брест 1:0
Впрвые с марта "Гавр" выиграл два матча чемпионата подряд.
Победный гол на 73-й минуте забил Аруна Санганте.
Лорьян - ПСЖ 1:1
У парижан огромное преимущество (78% владения мячом, 15:5 по удаврам, 8:2 по точным ударам, 8:0 по угловым).
Команды обменялись голами в начале второго тайма.
Мец - Ланс 2:0
"Ланс" упустил шанс стать единоличным лидером.
На 87-й минуте счет был 0:0. Оба гола забил Готье Эн. После этого он получил вторую желтую карточку.
Ницца - Лилль 2:0
"Ницца" победила "Лилль" впервые с января 2023 года.
Бывший форвард "Монако" Софьян Диоп забил в пятой игре подряд.
Марсель - Анже 2:2
Прервалась серия из 9 домашних побед провансальцев.
Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Гол забил Усман Камара.
Нант - Монако 3:5
Париж - Лион 3:3
На 65-й минуте гости вели в счете 3:0.
Затем команды остались в неполных составах и парижане сумели отыграться на 84-й минуте.
Страсбур - Осер 3:0
Тулуза - Ренн 2:2
На 58-й минуте гости вели в счете 2:0.