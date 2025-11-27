Теннис. Сборная Италии в третий раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса

В Болонье завершилась финальная часть Кубка Дэвиса. Сборная Италии третий раз подряд стала победителем турнира.

Ранее трижды подряд победителем Кубка Дэвиса становилась сборная США.

В финале итальянцы победили сборную Испании 2:0, которая вышла в финал впервые с 2019 года.

Маттео Берреттини победил Пабло Каррено Бусту 6:3, 6:4. Флавио Коболли - Хауме Мунара 1:6, 7:6, 7:5.