27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Теннис. Сборная Италии в третий раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса

Теннис
время публикации: 27 ноября 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 13:26
Теннис. Сборная Италии в третий раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса
AP Photo/Luca Bruno

В Болонье завершилась финальная часть Кубка Дэвиса. Сборная Италии третий раз подряд стала победителем турнира.

Ранее трижды подряд победителем Кубка Дэвиса становилась сборная США.

В финале итальянцы победили сборную Испании 2:0, которая вышла в финал впервые с 2019 года.

Маттео Берреттини победил Пабло Каррено Бусту 6:3, 6:4. Флавио Коболли - Хауме Мунара 1:6, 7:6, 7:5.

Спорт
