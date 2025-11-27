Теннис. Сборная Италии в третий раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса
время публикации: 27 ноября 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 13:26
В Болонье завершилась финальная часть Кубка Дэвиса. Сборная Италии третий раз подряд стала победителем турнира.
Ранее трижды подряд победителем Кубка Дэвиса становилась сборная США.
В финале итальянцы победили сборную Испании 2:0, которая вышла в финал впервые с 2019 года.
Маттео Берреттини победил Пабло Каррено Бусту 6:3, 6:4. Флавио Коболли - Хауме Мунара 1:6, 7:6, 7:5.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025