31 января 2026
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" проиграл в Нью-Йорке

время публикации: 31 января 2026 г., 08:01
НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" проиграл в Нью-Йорке
В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк Никс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 127:97.

"Нью-Йорк" выиграл пятый матч подряд.

Отличный матч провели лидеры хозяев: Джайлен Брунсон (26), О Джи Ануноби (24), Карл-Энтони Таунс (14 + 20 подборов).

Лучшим у гостей был Шедон Шарп (26).

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 11 очков и сделал 5 подборов.

