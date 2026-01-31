НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" проиграл в Нью-Йорке
В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк Никс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 127:97.
"Нью-Йорк" выиграл пятый матч подряд.
Отличный матч провели лидеры хозяев: Джайлен Брунсон (26), О Джи Ануноби (24), Карл-Энтони Таунс (14 + 20 подборов).
Лучшим у гостей был Шедон Шарп (26).
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 11 очков и сделал 5 подборов.
