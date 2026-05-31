Спорт

Теннис. Израильтянин стал победителем турнира в Бельгии

Теннис
время публикации: 31 мая 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 08:19
Теннис. Израильтянин стал победителем турнира в Бельгии
AP Photo/Emma Da Silva

Победителем турнира ITF в Шарлеруа в одиночном и парном разрядах стал израильтянин Дэн Бранд.

В финале одиночного разряда он победил американца Джордана Ли 6:3, 6:2.

В финале парного разряда Дэн Бранд и японец Хиу Каваниси победили грека Одиссея Геладариса и француза Пабло Прада 6:3, 6:2.

Израильтянин завоевал право сыграть в юношеском Открытом чемпионате Франции.

