Теннис. Израильтянин стал победителем турнира в Бельгии
время публикации: 31 мая 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 08:19
Победителем турнира ITF в Шарлеруа в одиночном и парном разрядах стал израильтянин Дэн Бранд.
В финале одиночного разряда он победил американца Джордана Ли 6:3, 6:2.
В финале парного разряда Дэн Бранд и японец Хиу Каваниси победили грека Одиссея Геладариса и француза Пабло Прада 6:3, 6:2.
Израильтянин завоевал право сыграть в юношеском Открытом чемпионате Франции.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026