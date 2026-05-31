Смена чемпиона. "Сан-Антонио" вышел в финал НБА

время публикации: 31 мая 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 07:45
В финале НБА сыграют "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперз".

В седьмом матче финала Западной конференции "шпоры" победили действующего чемпиона "Оклахома-Сити Тендер" 111:103.

Самым ценным игроком полуфинальной серии признан Викто Вембаньяма. Он в седьмом матче серии набрал 22 очка.

"Сан-Антонио" вышел в финал НБА впервые с 2014 года.

