Поединок легенд. Ради боя с Рондой Роузи Джина Карано сбросила 45 кг
время публикации: 16 мая 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 16:56
Главный бой турнира MVP, который пройдет в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, привлек повышенное внимание.
В нем встретятся легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано.
Ронде Роузи 39 лет. Она призер Пекинской олимпиады (дзюдо). Она первая женщина, включенная в Зал славы UFC. Она единственная женщина - чемпионка UFC и WWE (рестлинг).
Последний бой в UFC она провела в 2016 году.
Джине Карано 44 года. Последний бой в ММА провела в 2009 году. Тогда ее нокаутировала легендарная Крис Сайборг. Это было первое поражение в карьере Джины.
Джина призналась, что ради боя против Ронды похудела на 45 кг.
