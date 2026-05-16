Поединок легенд. Ради боя с Рондой Роузи Джина Карано сбросила 45 кг

Главный бой турнира MVP, который пройдет в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, привлек повышенное внимание.

В нем встретятся легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано.

Ронде Роузи 39 лет. Она призер Пекинской олимпиады (дзюдо). Она первая женщина, включенная в Зал славы UFC. Она единственная женщина - чемпионка UFC и WWE (рестлинг).

Последний бой в UFC она провела в 2016 году.

Джине Карано 44 года. Последний бой в ММА провела в 2009 году. Тогда ее нокаутировала легендарная Крис Сайборг. Это было первое поражение в карьере Джины.

Джина призналась, что ради боя против Ронды похудела на 45 кг.