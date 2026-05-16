x
16 мая 2026
|
последняя новость: 17:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 мая 2026
|
16 мая 2026
|
последняя новость: 17:08
16 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Поединок легенд. Ради боя с Рондой Роузи Джина Карано сбросила 45 кг

Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 мая 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 16:56
Поединок легенд. Ради боя с Рондой Роузи Джина Карано сбросила 45 кг
AP Photo/Greg Beacham, File

Главный бой турнира MVP, который пройдет в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, привлек повышенное внимание.

В нем встретятся легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано.

Ронде Роузи 39 лет. Она призер Пекинской олимпиады (дзюдо). Она первая женщина, включенная в Зал славы UFC. Она единственная женщина - чемпионка UFC и WWE (рестлинг).

Последний бой в UFC она провела в 2016 году.

Джине Карано 44 года. Последний бой в ММА провела в 2009 году. Тогда ее нокаутировала легендарная Крис Сайборг. Это было первое поражение в карьере Джины.

Джина призналась, что ради боя против Ронды похудела на 45 кг.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Бокс. Немецкий супертяж победил нокаутом на 15-й секунде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

СМИ. Конор Макгрегор проведет бой в турнире UFC 11 июля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026

UFC. Стрикленд победил Чимаева
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026

Чемпионат Европы по каратэ киокушинкай будокай. Израильтяне завоевали 11 медалей