последняя новость: 20:28
Спорт

Дзюдо. Юная израильтянка завоевала две золотые медали в Будапеште

время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:32
В Будапеште завершился детский и юношеский турнир по дзюдо Budapest Judo Cup, в котором принимали участие спортсмены из 22 стран.

Соревнования проводились в возрастных категориях до 13, 15, 18 и 23 лет.

12-летняя израильтянка Мелисса Сафронски стала победительницей турнира в возрастных категориях до 13 и до 15 лет.

Она победила соперниц из Венгрии, Чехии, Украины, Польши, Австрии и Румынии.

