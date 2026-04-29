Дзюдо. Юная израильтянка завоевала две золотые медали в Будапеште
время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:32
В Будапеште завершился детский и юношеский турнир по дзюдо Budapest Judo Cup, в котором принимали участие спортсмены из 22 стран.
Соревнования проводились в возрастных категориях до 13, 15, 18 и 23 лет.
12-летняя израильтянка Мелисса Сафронски стала победительницей турнира в возрастных категориях до 13 и до 15 лет.
Она победила соперниц из Венгрии, Чехии, Украины, Польши, Австрии и Румынии.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025