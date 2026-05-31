"Толука" стала победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ стала "Толука" (Мексика).

В серии пенальти эта команда победила "Тигрес УАНЛ" (Монтеррей, Мексика) 6:5.

Основное время матча завершилось вничью 0:0, дополнительное - 1:1.

На 104-й минуте Хорхе Диас вывел Толуку вперед.

Через 10 минут Жоаким сравнял счет.

У "Толуки" пенальти не забил Франко Ромеро. У "Тигрес" - бывший полузащитник "Ференцвароша" Фернандо Фонтес и Хуан Хосе Санчес Пурата.