"Толука" стала победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ
время публикации: 31 мая 2026 г., 14:05 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 14:05
Победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ стала "Толука" (Мексика).
В серии пенальти эта команда победила "Тигрес УАНЛ" (Монтеррей, Мексика) 6:5.
Основное время матча завершилось вничью 0:0, дополнительное - 1:1.
На 104-й минуте Хорхе Диас вывел Толуку вперед.
Через 10 минут Жоаким сравнял счет.
У "Толуки" пенальти не забил Франко Ромеро. У "Тигрес" - бывший полузащитник "Ференцвароша" Фернандо Фонтес и Хуан Хосе Санчес Пурата.
