Плавание. Чемпионат Европы. Установлены два рекорда Израиля
время публикации: 03 декабря 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 12:37
В Люблине, Польша, проходит чемпионат Европы по плаванию на "короткой воде" (бассейн длиной 25 м).
Мерон Херути повторил рекорд Израиля на дистанции 50 метров баттерфляем - 22.59 секунды.
В полуфинале он занял десятое место и в финал не вышел.
Окан Голдин в полуфинале на дистанции 200 метров на спине установил молодежный рекорд Израиля - 1 минута 51.77 секунды. Он занял десятое место и в финал не вышел.
Анастасия Горбенко вышла в полуфинал на дистанции 100 метров комплексным стилем. Она заняла в квалификации третье место.
