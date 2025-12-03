Плавание. Чемпионат Европы. Установлены два рекорда Израиля

В Люблине, Польша, проходит чемпионат Европы по плаванию на "короткой воде" (бассейн длиной 25 м).

Мерон Херути повторил рекорд Израиля на дистанции 50 метров баттерфляем - 22.59 секунды.

В полуфинале он занял десятое место и в финал не вышел.

Окан Голдин в полуфинале на дистанции 200 метров на спине установил молодежный рекорд Израиля - 1 минута 51.77 секунды. Он занял десятое место и в финал не вышел.

Анастасия Горбенко вышла в полуфинал на дистанции 100 метров комплексным стилем. Она заняла в квалификации третье место.