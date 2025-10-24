x
24 октября 2025
Спорт

Этап Кубка мира по плаванию. Установлены два мировых рекорда

Рекорды мира
Плавание
время публикации: 24 октября 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 12:48
Этап Кубка мира по плаванию. Установлены два мировых рекорда
AP Photo/Lee Jin-man

В Торонто проходит этап Кубка мира по плаванию. Установлены два мировых рекорда (на короткой воде).

Венгр Хуберт Кош установил рекорд на дистанции 200 метров на спине -1 минута 45.12 секунды.

Он ан 51 сотую секунды улучшил рекорд, установленный австралийцем Митчем Ларкиным в ноябре 2015 года.

Канадец Джошуа Лиендо установил рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем - 47.68 секунды.

Он на 3 сотых секунды улучшил рекорд, установленный швейцарцем Ноэ Понти в декабре прошлого года.

Спорт
