В Торонто проходит этап Кубка мира по плаванию. Установлены два мировых рекорда (на короткой воде).

Венгр Хуберт Кош установил рекорд на дистанции 200 метров на спине -1 минута 45.12 секунды.

Он ан 51 сотую секунды улучшил рекорд, установленный австралийцем Митчем Ларкиным в ноябре 2015 года.

Канадец Джошуа Лиендо установил рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем - 47.68 секунды.

Он на 3 сотых секунды улучшил рекорд, установленный швейцарцем Ноэ Понти в декабре прошлого года.