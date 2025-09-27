Чемпионат мира по плаванию. Израильский паралимпиец Ами Дадаон завоевал четвертую золотую медаль

В Сингапуре продолжается паралимпийский чемпионат мира по плаванию.

Израильтянин Ами Дадаон завоевал четвертую золотую медаль этого турнира.

Он стал победителем на дистанции 200 метров вольным стилем.

Ранее Ами Дадаон завоевал золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров на спине. Серебряную медаль он завоевал на дистанции 150 метров комбинированным стилем.