Результативный матч в Новом Орлеане Рещультаты игр НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" в овертайме победила "Нью-Орлеан" 149:142.
Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 121:102
Лидер "Филадельфии" Тайрез Макси набрал 35 очков, 20 из которых в третьей четверти, которую хозяева выиграли 35:23.
Бостон Селтикс -Нью-Йорк Никс 123:117
Джайлен Браун провел лучший матч в сезоне - 42 очка и победный слэм-данк на последних секундах матча.
Микал Бриджес (Никс) набрал 35 очков, 17 из которых - в последней четверти.
Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 142:149 (овертайм)
Счет основного времени 129:129.
Лидер "волков" Энтони Эдвардс провел самую результативную игру в сезоне - 44 очка, из них 34 во второй половине матча. Именно он перевел игру в овертайм.
Джулиус Рэндал набрал 8 очков в овертаме (всего 16).
Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гризлиз 126:119
Лидеры "шпор" набрали 60 очков: Гаррисон Барнс (31), Деаарон Фокс (29).
"Сан-Антонио" выиграл шестую из восьми игр без Виктора Вембаньямы, который 15 ноября получил травму.
Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тендер 112:124
Шай Гилджес-Александр набрал 38 очков, в том числе ключевой трехочковый за три с половиной минуты до конца матча.