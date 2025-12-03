x
Спорт
Спорт

Результативный матч в Новом Орлеане Рещультаты игр НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 03 декабря 2025 г., 12:02
Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тендер 112:124
AP Photo/Jeff Chiu

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" в овертайме победила "Нью-Орлеан" 149:142.

Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 121:102

Лидер "Филадельфии" Тайрез Макси набрал 35 очков, 20 из которых в третьей четверти, которую хозяева выиграли 35:23.

Бостон Селтикс -Нью-Йорк Никс 123:117

Джайлен Браун провел лучший матч в сезоне - 42 очка и победный слэм-данк на последних секундах матча.

Микал Бриджес (Никс) набрал 35 очков, 17 из которых - в последней четверти.

Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 142:149 (овертайм)

Счет основного времени 129:129.

Лидер "волков" Энтони Эдвардс провел самую результативную игру в сезоне - 44 очка, из них 34 во второй половине матча. Именно он перевел игру в овертайм.

Джулиус Рэндал набрал 8 очков в овертаме (всего 16).

Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гризлиз 126:119

Лидеры "шпор" набрали 60 очков: Гаррисон Барнс (31), Деаарон Фокс (29).

"Сан-Антонио" выиграл шестую из восьми игр без Виктора Вембаньямы, который 15 ноября получил травму.

Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тендер 112:124

Шай Гилджес-Александр набрал 38 очков, в том числе ключевой трехочковый за три с половиной минуты до конца матча.

Спорт
