Чемпионат Европы по голболу. Результаты сборных Израиля

В Финляндии проходят мужской и женский чемпионаты Европы по голболу.

Мужская сборная Израиля проиграла украинцам 1:3 и немцам 1:5. В третьем туре сборная Израиля победила португальцев 4:1.

Сегодня израильтяне сыграют с командой Черногории.

Израильтянки одержали три победы и лидируют в группе В.

Сборная Израиля победила гречанок 3:0, француженок 8:3 и украинок 7:1.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Испании.