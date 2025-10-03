Чемпионат Европы по голболу. Результаты сборных Израиля
время публикации: 03 октября 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 09:35
В Финляндии проходят мужской и женский чемпионаты Европы по голболу.
Мужская сборная Израиля проиграла украинцам 1:3 и немцам 1:5. В третьем туре сборная Израиля победила португальцев 4:1.
Сегодня израильтяне сыграют с командой Черногории.
Израильтянки одержали три победы и лидируют в группе В.
Сборная Израиля победила гречанок 3:0, француженок 8:3 и украинок 7:1.
Сегодня израильтянки сыграют со сборной Испании.
