x
03 октября 2025
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 10:05
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по голболу. Результаты сборных Израиля

время публикации: 03 октября 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 09:35
Чемпионат Европы по голболу. Результаты сборных Израиля
AP Photo/Thomas Padill

В Финляндии проходят мужской и женский чемпионаты Европы по голболу.

Мужская сборная Израиля проиграла украинцам 1:3 и немцам 1:5. В третьем туре сборная Израиля победила португальцев 4:1.

Сегодня израильтяне сыграют с командой Черногории.

Израильтянки одержали три победы и лидируют в группе В.

Сборная Израиля победила гречанок 3:0, француженок 8:3 и украинок 7:1.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Испании.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 октября 2025

Чемпионат Европы по голболу. Израильтянки победили гречанок. Израильтяне проиграли украинцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 апреля 2025

Голбол. Израильтянки стали победительницами Кубка наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 сентября 2024

Паралимпиада. Голбол. Израильтянки вышли в финал