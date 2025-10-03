x
03 октября 2025
03 октября 2025
03 октября 2025
последняя новость: 10:05
03 октября 2025
Спорт

Погиб известный российский футболист

Футбол
время публикации: 03 октября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 09:20
Погиб известный российский футболист
AP Photo/Jose Breton

2 октября на 45-м году жизни погиб известный российский футболист Максим Бондаренко, сообщает официальный сайт "Ротора" (Волгоград).

О причинах смерти не сообщается.

В сезоне 2010-11 годов Максим Бондаренко стал лучшим бомбардиром Кубка России (вместе с Сейду Думбия).

Нападающий выступал за клубы "Ротор" (Волгоград), "Балтика" (Калининград), "Факел" (Воронеж), "Орел", "Содовик" (Стерлитамак), "Сахалин", "Мостовик-Приморье" (Уссурийск).

