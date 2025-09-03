Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Результаты израильтянок
время публикации: 03 сентября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 08:47
На Мальте продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).
В первом туре испанки разгромили сборную Израиля 24:5.
Во втором туре израильтянки проиграли сборной Хорватии 10:18.
Сегодня израильтянки играют со сборной Греции.
Результаты матчей сборной Украины:
Украина - Германия 5:14
Сербия - Украина 17:11
Ирландия - Украина 15:17
Мальта - Украина 17:15.
