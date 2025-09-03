Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Результаты израильтянок

На Мальте продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).

В первом туре испанки разгромили сборную Израиля 24:5.

Во втором туре израильтянки проиграли сборной Хорватии 10:18.

Сегодня израильтянки играют со сборной Греции.

Результаты матчей сборной Украины:

Украина - Германия 5:14

Сербия - Украина 17:11

Ирландия - Украина 15:17

Мальта - Украина 17:15.