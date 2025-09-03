Новак Джокович и Карлос Алькарас вышли в полуфинал Открвтого чемпионата США

Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата США стали Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Счет их личных встреч 5:4 в пользу серба.

В этом сезоне Новак обыграл Карлоса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

В матчах Открытого чемпионата США они еще не встречались.

Новак обыграл в четвертьфинале американца Тейлора Фрица 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Карлос победил чеха Иржи Легечку 6:4, 6:2, 6:4.

В двух четвертьфиналах встретятся:

Янник Синнер - Лоренцо Музетти

Феликс Оже Альяссим - Алекс де Минор.