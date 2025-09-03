Новак Джокович и Карлос Алькарас вышли в полуфинал Открвтого чемпионата США
время публикации: 03 сентября 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 08:20
Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата США стали Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Счет их личных встреч 5:4 в пользу серба.
В этом сезоне Новак обыграл Карлоса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
В матчах Открытого чемпионата США они еще не встречались.
Новак обыграл в четвертьфинале американца Тейлора Фрица 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
Карлос победил чеха Иржи Легечку 6:4, 6:2, 6:4.
В двух четвертьфиналах встретятся:
Янник Синнер - Лоренцо Музетти
Феликс Оже Альяссим - Алекс де Минор.
