Водное поло. Израильтяне вышли в финал и элитный дивизион юношеского чемпионата Европы

В Рио-Майор, Португалия, определились финалисты юношеского чемпионата Европы по водному поло в дивизионе 1 (спортсмены до 18 лет).

В финале сыграют сборные Израиля и Бельгии.

Они же вышли в элитный дивизион, где заменят сборные Грузии и Украины, вылетевшие в Дивизион 1.

В полуфинале израильтяне победили португальцев 13:8.