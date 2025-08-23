Водное поло. Израильтяне вышли в финал и элитный дивизион юношеского чемпионата Европы
время публикации: 23 августа 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 22:55
В Рио-Майор, Португалия, определились финалисты юношеского чемпионата Европы по водному поло в дивизионе 1 (спортсмены до 18 лет).
В финале сыграют сборные Израиля и Бельгии.
Они же вышли в элитный дивизион, где заменят сборные Грузии и Украины, вылетевшие в Дивизион 1.
В полуфинале израильтяне победили португальцев 13:8.
