x
23 августа 2025
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 23:03
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Водное поло. Израильтяне вышли в финал и элитный дивизион юношеского чемпионата Европы

Водное поло
время публикации: 23 августа 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 22:55
Водное поло. Израильтяне вышли в финал и элитный дивизион юношеского чемпионата Европы
AP Photo/Vincent Thian

В Рио-Майор, Португалия, определились финалисты юношеского чемпионата Европы по водному поло в дивизионе 1 (спортсмены до 18 лет).

В финале сыграют сборные Израиля и Бельгии.

Они же вышли в элитный дивизион, где заменят сборные Грузии и Украины, вылетевшие в Дивизион 1.

В полуфинале израильтяне победили португальцев 13:8.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Водное поло. Израильтяне вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 августа 2025

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне обыграли бельгийцев и британцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

Водное поло. Победительницами юношеского чемпионата мира стали американки