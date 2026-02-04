x
04 февраля 2026
Спорт

На 40-м году жизни от рака умер бывший защитник "Интера"

Футбол
время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:53
На 40-м году жизни от рака умер бывший защитник "Интера"
AP Photo/Martin Meissner

2 февраля на 40-м году жизни от рака умер известный итальянский футболист Николас Джани, сообщают итальянские и британские СМИ.

Защитник был воспитанником миланского "Интера". Он выступал за юниорскую и юношескую сборные Италии.

Николас Джани играл за команды "Кремонезе", "Про Патрия", "Виченца", "Перуджа", СПАЛ, "Специя", "Феалпи Сало".

Он помог СПАЛу подняться в Серию А.

