На 40-м году жизни от рака умер бывший защитник "Интера"
время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:53
2 февраля на 40-м году жизни от рака умер известный итальянский футболист Николас Джани, сообщают итальянские и британские СМИ.
Защитник был воспитанником миланского "Интера". Он выступал за юниорскую и юношескую сборные Италии.
Николас Джани играл за команды "Кремонезе", "Про Патрия", "Виченца", "Перуджа", СПАЛ, "Специя", "Феалпи Сало".
Он помог СПАЛу подняться в Серию А.
