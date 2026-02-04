НБА. "Бруклин" с израильтянами в составе проиграл "Лос-Анджелес Лейкекрс"
время публикации: 04 февраля 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 12:59
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Бруклин Нетс" 125:109.
Лучшими игроками матча стали лидеры гостей Леброн Джеймс (25 + 7 передач) и Лука Дончич (24 + 6 подборов + 5 передач).
Остин Ривз (Лейкерс) вернулся на площадку после пропуска 19 игр, и набрал 15 очков.
"Нетс" потерпели девятое поражение в последних 10 играх.
Статистика игроков сборной Израиля, выступающих за "Бруклин": Денни Вулф (18 минут 38 секунд, 7 + 4 подбора + 3 передачи), Бен Сараф (17 минут, 3 + 1 подбор + 2 передачи).
Ссылки по теме