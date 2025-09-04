Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты израильтян

В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).

Юноши до 17 лет.

Израильтяне выиграли у немцев 30:14 и швейцарцев 55:6. Сборная Израиля лидирует в группе А.

Украинцы победили британцев 20:12 и проиграли чехам 0:47.

Смешанная команда до 15 лет.

Израильтяне проиграли словакам 40:42 и немцам 34:57.

Украинцы проиграли британцам 19:32 и итальянцам 28:43.

Флаг-футбол - безконтактная версия американского футбола.