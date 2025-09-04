Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты израильтян
время публикации: 04 сентября 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 18:21
В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).
Юноши до 17 лет.
Израильтяне выиграли у немцев 30:14 и швейцарцев 55:6. Сборная Израиля лидирует в группе А.
Украинцы победили британцев 20:12 и проиграли чехам 0:47.
Смешанная команда до 15 лет.
Израильтяне проиграли словакам 40:42 и немцам 34:57.
Украинцы проиграли британцам 19:32 и итальянцам 28:43.
Флаг-футбол - безконтактная версия американского футбола.
