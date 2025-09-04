Евробаскет. Грузины проиграли боснийцам
время публикации: 04 сентября 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 17:55
Сегодня завершается групповой этап чемпионата Европы по баскетболу.
Босния и Герцеговина - Грузия 84:76
Боснийцы впервые за 32 года вышли в плэй-офф.
Отличный матч провели баскетболисты сборной Грузии Сандро Мамукелашвили (Сан-Анонио Сперз) (20 + 8 подборов) и Камар Болдуин (18 + 4 подбора + 4 передачи + 4 перехвата).
Лидер боснийцев Юсуф Нуркич сделал "дабл-дабл" (15 + 12 подборов0.
Франция - Исландия 114:74
