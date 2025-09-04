x
04 сентября 2025
Спорт

Евробаскет. Грузины проиграли боснийцам

время публикации: 04 сентября 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 17:55
AP Photo/Petros Giannakouris

Сегодня завершается групповой этап чемпионата Европы по баскетболу.

Босния и Герцеговина - Грузия 84:76

Боснийцы впервые за 32 года вышли в плэй-офф.

Отличный матч провели баскетболисты сборной Грузии Сандро Мамукелашвили (Сан-Анонио Сперз) (20 + 8 подборов) и Камар Болдуин (18 + 4 подбора + 4 передачи + 4 перехвата).

Лидер боснийцев Юсуф Нуркич сделал "дабл-дабл" (15 + 12 подборов0.

Франция - Исландия 114:74

