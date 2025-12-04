Израильтяне помогли "Бруклину" победить. Травма Адетокунбо. Результаты матчей НБА
время публикации: 04 декабря 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 14:49
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" в гостях обыграл "Чикаго" 113:103.
Чикаго Булз - Бруклин Нетс 103:113
Впервые в сезоне "Бруклин" выиграл два матча подряд.
Майкл Портер младший (Бруклин) сделал "дабл-дабл 30 +" (33 + 10 подборов).
В матче участвовали два израильтянина "Бруклина" Данни Вулф (8 + 4 подбора + 3 передачи) и Бен Сараф (6 + 2 передачи).
"Чикаго" играл без 7 травмированных игроков.
Хьюстон Рокетс - Сакраменто Кингз 121:95
Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 113:109
Лидер "Милуоки" Яннис Адеокунбо получил травму на третьей минуте матча.
Даллас Мэверикс - Майами Хит 118:108
"Даллас" впервые в сезоне одержал три победы подряд.
