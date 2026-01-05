Аморим уволен с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Руководство футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" уволило португальца Рубена Аморим с должности главного тренера.

Он был уволен после того, как в матче 20 тура премьер-лиги, "Юнайтед" ограничились ничьей 1:1 в матче против "Лидс".

Аморим возглавлял команду с ноября 2024 года. Под его руководством команда провела 63 матча, в которых одержала 25 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения. По итогам 20 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав 31 очко.