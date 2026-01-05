Чехи победили канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею
время публикации: 05 января 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 09:56
В финале молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), встретятся сборные Швеции и Чехии.
Турнир, проходящий в США, оказался богат на сюрпризы. В четвертьфинале вылетели действующие чемпионы - американцы.
В полуфинале выбыли канадцы.
Швеция - Финляндия 4:3 (буллиты)
Канада - Чехия 4:6
В начале третьего периода счет был 3:3, на 58-й минут е 4:4.
На 59-й минуте Томаш Полетин (Келовна Рокетс) забил победный гол.За 26 секунд до конца игры его одноклубник Войтех Цихар поразил пустые ворота.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026