Спорт

Чехи победили канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей
Сенсации
время публикации: 05 января 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 09:56
AP Photo/Petr David Josek
AP Photo/Petr David Josek

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), встретятся сборные Швеции и Чехии.

Турнир, проходящий в США, оказался богат на сюрпризы. В четвертьфинале вылетели действующие чемпионы - американцы.

В полуфинале выбыли канадцы.

Швеция - Финляндия 4:3 (буллиты)

Канада - Чехия 4:6

В начале третьего периода счет был 3:3, на 58-й минут е 4:4.

На 59-й минуте Томаш Полетин (Келовна Рокетс) забил победный гол.За 26 секунд до конца игры его одноклубник Войтех Цихар поразил пустые ворота.

