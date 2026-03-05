x
05 марта 2026
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 14:48
05 марта 2026
Спорт

"Арсенал" уходит в отрыв. Первое поражение Каррика. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 05 марта 2026 г., 13:52
"Арсенал" уходит в отрыв. Первое поражение Каррика. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Англии. "Челси" в гостях разгромил "Астон Виллу" 4:1.

"Арсенал" лидирует. Отрыв от "Манчестер Сити" 7 очков, "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" - 16.

Астон Вилла (Бирмингем) - Челси (Лондон) 1:4

До перерыва хозяева смотрелись неплохо, хотя и пропустили второй гол на последних секундах первого тайма.

После перерыва "аристократы" просто добили "поплывшего" соперника.

Жоау Педру сделал первый хет-трик в Премьер-лиге.

Брайтон энд Хоув - Арсенал (Лондон) 0:1

"Канониры" забили гол на 9-й минуте благодаря грубой ошибке голкипера "чаек". Отличился Сака.

После этого хозяева имели значительное преимущество, но отыграться не сумели.

Фулхэм (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 0:1

Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:2

"Горожане" владели огромным преимуществом (70% владения мячом, 21:9 по ударам, 6:4 по точным ударам, 6:1 по угловым) и дважды вели в счете.

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:1

"Красные дьяволы" впервые проиграли под руководством Каррика.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
