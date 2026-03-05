Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли боснийкам

В Кохтла-Ярве, Эстония, продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В четвертом туре израильтянки проиграли боснийкам 3:4.

После двух периодов сборная Израиля вела в счете 3:1.

Израильтянки больше не претендуют на повышение в классе.

В дивизион 3А поднимется сборная Эстонии, одержавшая 4 победы.

Оттуда в 3В опустится команда Болгарии.