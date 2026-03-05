x
05 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли боснийкам

Хоккей
время публикации: 05 марта 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 08:10
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли боснийкам
AP Photo/Maddy Grassy

В Кохтла-Ярве, Эстония, продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В четвертом туре израильтянки проиграли боснийкам 3:4.

После двух периодов сборная Израиля вела в счете 3:1.

Израильтянки больше не претендуют на повышение в классе.

В дивизион 3А поднимется сборная Эстонии, одержавшая 4 победы.

Оттуда в 3В опустится команда Болгарии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

34 сэйва Суэймана. Две передачи Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборные Болгарии и Турции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Филиппин
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля