05 сентября 2025
Спорт

Пчелы прервали футбольный матч в Танзании

Футбол
время публикации: 05 сентября 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 12:29
Пчелы прервали футбольный матч в Танзании
AP Photo/Scott Heppell

Матч Tanzanite Pre-Season International Tournament был прерван из-за появления на стадионе роя пчел, сообщает TalkSPORT.

Игра между командами "Абуджа" и JKU был прерван на 77-й минуте при счете 1:1.

Игра проходила в городе Бабати.

Игроки, тренеры и зрители легли и ждали, пока пчелы улетят. Интересно, что оператор продолжал снимать.

Видео инцидента опубликовано в Инстаграме.

