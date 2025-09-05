Пчелы прервали футбольный матч в Танзании

Матч Tanzanite Pre-Season International Tournament был прерван из-за появления на стадионе роя пчел, сообщает TalkSPORT.

Игра между командами "Абуджа" и JKU был прерван на 77-й минуте при счете 1:1.

Игра проходила в городе Бабати.

Игроки, тренеры и зрители легли и ждали, пока пчелы улетят. Интересно, что оператор продолжал снимать.

Видео инцидента опубликовано в Инстаграме.