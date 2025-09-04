Грузины проиграли сборной Турции. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Казахстан - Уэльс 0:1
Победный гол на 24-й минуте забил Киффер Мур (Рексхэм).
Грузия - Турция 2:3
На 63-й минуте турки вели в счете 3:0.
На 3-й минуте после подачи углового Мерт Мюлдур (Фенербахче) головой отправил мяч в дальнюю "девятку" 0:1. На 41-й минуте после навеса со штрафного Керем Актюркоглу (Фенербахче) отправил мяч в дальнюю "шестерку" 0:2.
На 53-й минуте грузины потеряли мяч у своей штрафной. Актюркоглу оформил дубль 0:3.
На 63-й минуте мяч попал в штангу. Зурико Давиташвили (Сент-Этьен) добил мяч в сетку 1:3.
На 71-й минуте турки остались в меньшинстве. Удален Барис Йылмаз (Галатасарай). Тогда же был удален тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.
На 8-й минуте компенсированного времени Хвича Кварацхелия нанес точный удар с линии штрафной 2:3.
Литва - Мальта 1:1
Литовцы отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени. Гвидас Гинейтис (Торино) реализовал пенальти.