Грузины проиграли сборной Турции. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.

Казахстан - Уэльс 0:1

Победный гол на 24-й минуте забил Киффер Мур (Рексхэм).

Грузия - Турция 2:3

На 63-й минуте турки вели в счете 3:0.

На 3-й минуте после подачи углового Мерт Мюлдур (Фенербахче) головой отправил мяч в дальнюю "девятку" 0:1. На 41-й минуте после навеса со штрафного Керем Актюркоглу (Фенербахче) отправил мяч в дальнюю "шестерку" 0:2.

На 53-й минуте грузины потеряли мяч у своей штрафной. Актюркоглу оформил дубль 0:3.

На 63-й минуте мяч попал в штангу. Зурико Давиташвили (Сент-Этьен) добил мяч в сетку 1:3.

На 71-й минуте турки остались в меньшинстве. Удален Барис Йылмаз (Галатасарай). Тогда же был удален тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.

На 8-й минуте компенсированного времени Хвича Кварацхелия нанес точный удар с линии штрафной 2:3.

Литва - Мальта 1:1

Литовцы отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени. Гвидас Гинейтис (Торино) реализовал пенальти.